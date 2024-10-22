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В Марий Эл нашли 22 детские площадки с нарушениями требований безопасности

В Марий Эл, в Волжске, обнаружили 22 детские площадки с нарушениями требований безопасности. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Волжская прокуратура проверила соблюдение требований о защите жизни и здоровья несовершеннолетних. В ходе проверки установлено, что в Волжске на придомовых территориях многоквартирных домов есть 22 детские площадки, имеющие игровые элементы с острыми концами, дефектами обработки или сломанными частями конструкций.

Прокуратура внесла представление руководителям трех управляющих компаний. После этого нарушения устранили. Конструкции площадок для детей привели в соответствие с требованиями закона.

Диана Соловьёва

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