Рябков: в Казани ожидаются подвижки по расчетам в нацвалютах стран БРИКС

По итогам саммита БРИКС в Казани могут произойти значимые сдвиги в механизмах взаиморасчетов между странами объединения. Однако резких изменений ожидать не стоит, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью сербской газете «Политика».

Господин Рябков отметил, что БРИКС движется поступательно, избегая резких шагов, и результаты саммита, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани, продемонстрируют важные подвижки в области взаиморасчетов.

«Мы ожидаем первых значимых шагов на пути к расчетам в национальных валютах. Но не стоит ожидать колоссального рывка — это эволюционный процесс»,— заявил Рябков. По его словам, путь к созданию единой валюты БРИКС будет долгим и потребует множества промежуточных шагов, таких как клиринговые центры и взаимозачеты.

Саммит в Казани станет ключевым событием в рамках председательства России в БРИКС и первым мероприятием с участием новых членов — Египта, Ирана, ОАЭ и Эфиопии.

Сегодня в Казань для участия в саммите БРИКС прибыли президент России Владимир Путин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и председатель КНР Си Цзиньпин.

Анар Зейналов