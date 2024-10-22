Президент Бразилии, не приехавший в Казань, планировал телефонный разговор с Путиным

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, не приехавший на саммит БРИКС в Казани, планировал провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Звонок был запланирован на 9:30. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на сайт правительства Бразилии.

Ранее стало известно, что Луис Инасиу Лула да Силва не сможет приехать на саммит БРИКС в Казани из-за травмы затылка. Врачи рекомендовали президенту Бразилии не летать на дальние расстояния. Луис Инасиу Лула да Силва будет участвовать в саммите онлайн по видеоконференции.

Диана Соловьёва