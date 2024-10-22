В Татарстане ожидаются первые осадки с мокрым снегом

В конце октября в республике прогнозируются дожди, мокрый снег и понижение температур до +2 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Первый снег может выпасть в Татарстане уже на этой неделе. Синоптики предупреждают, что 25–26 октября в некоторых районах возможны осадки в виде мокрого снега. Температуры ночью будут колебаться от 0 до +5 градусов, днем — от +2 до +7 градусов.

В ближайшие дни погода будет переменчивой: с 23 октября в республику придет северный циклон, который принесет дожди и усиление ветра до 18 м/с.

Анар Зейналов