Жителей Казани предупредили о пробках на Оренбургском тракте из-за саммита БРИКС

Жителей Казани предупредили о загруженности Оренбургского тракта в сторону аэропорта во время саммита БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе исполкома Лаишевского района.

«Просим жителей заранее планировать поездки в сторону Казани и обратно. Приносим извинения за возможные временные неудобства и надеемся на ваше понимание»,— говорится в сообщении в Telegram-канале.

Также жителей города предупредили о закрытии дороги в окрестностях театра оперы и балета, Ратуши и Дома Правительства Татарстана.

Подробнее об изменениях в городе в связи с саммитом БРИКС — в материале «Ъ Волга-Урал».

Диана Соловьёва