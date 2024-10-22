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До конца дня в Сочи отключили свет для 106 улиц

Во вторник, 22 октября, в Сочи 106 улицам ограничили подачу электроэнергии. Временные неудобства связаны с плановыми ремонтными работами на электрооборудовании. Специалисты также будут устанавливать приборы цифрового учета. Ограничения продлятся до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во вторник без электричества остались жители улиц Звездная, Новороссийское шоссе, Краснофлотская, Калинина, Гомельская, Нагуляна, Лимонная, Петровская, Ярославская, Тимашевского. С временными неудобствами столкнулись улицы Транспортная, Полевая, Горького, Навагинская, Московская, Ольховая, Дружная.

До 19:00 света не будет в переулках Тельмана, Вишневый, Юртовский, Лесной. Ограничения также коснутся поселков Новомихайловский, Джубга, Верхнее Макопсе, Волконка, Дагомыс.

С временными неудобствами столкнулся жители сел Третья Рота, Калиновка, Шепси. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик

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