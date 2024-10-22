Сочи занял второе место в топе направлений для одиночного отдыха в октябре
В рейтинге популярных направлений для одиночного отдыха в октябре Сочи уступил первое место Москве. Курорт собрал 15% бронирований. Стоимость ночи при пятидневном размещении составляет 2,3 тыс. руб., говорится в исследовании сервиса Твил.ру.
Фото: Александра Каверина
Москва собрала 16% одиночных бронирований. Средняя продолжительность поездки — три дня. Средняя стоимость ночи — 3,3 тыс. руб.
Санкт-Петербург замыкает топ-3 направлений для одиночного отдыха с 13% бронирований. Стоимость ночи при четырехдневном размещении составляет 2,5 тыс. руб.
В топ-10 также вошел Краснодар, который забрал четвертое место. Средняя стоимость ночи при двухдневном размещении составляет 2,3 тыс. руб.