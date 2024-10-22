Сочи занял второе место в топе направлений для одиночного отдыха в октябре

В рейтинге популярных направлений для одиночного отдыха в октябре Сочи уступил первое место Москве. Курорт собрал 15% бронирований. Стоимость ночи при пятидневном размещении составляет 2,3 тыс. руб., говорится в исследовании сервиса Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

Москва собрала 16% одиночных бронирований. Средняя продолжительность поездки — три дня. Средняя стоимость ночи — 3,3 тыс. руб.

Санкт-Петербург замыкает топ-3 направлений для одиночного отдыха с 13% бронирований. Стоимость ночи при четырехдневном размещении составляет 2,5 тыс. руб.

В топ-10 также вошел Краснодар, который забрал четвертое место. Средняя стоимость ночи при двухдневном размещении составляет 2,3 тыс. руб.

Мария Удовик