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Малый и средний бизнес Татарстана поставил госкомпаниям товаров на 300 млрд рублей

За девять месяцев 2024 года малый и средний бизнес Татарстана увеличил поставки госкомпаниям до 300 млрд руб., что в 2,89 (223,3 млрд) раза больше, чем в прошлом году. Республика заняла второе место в России по приросту заключенных договоров. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Госкомпании обязаны закупать товары и услуги у малых и средних предприятий в рамках квот, установленных правительством РФ, а их соблюдение контролируют Корпорация МСП и региональные власти. На конец третьего квартала 2024 года число МСП-поставщиков в Татарстане возросло на 21% и составило почти 187 тысяч.

Крупнейшими заказчиками стали РЖД, ОЭЗ ППТ «Алабуга», «Аэрофлот», Сбербанк и Банк ВТБ. Также малые и средние предприятия могут участвовать в программе «выращивания», заключая долгосрочные офсетные договоры с госкомпаниями, что гарантирует им стабильный рынок сбыта.

На данный момент уже осуществляются поставки по семи офсетным договорам, в том числе 40 тысяч транспондеров от ООО «Автодор-Платные дороги» и средства малой механизации для ОАО «РЖД».

Анар Зейналов

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