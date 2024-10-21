Сочи возглавил топ популярных направлений для отдыха компаниями в октябре

В октябре 2024 года Сочи стал самым популярным направлением для отдыха компаниями. На долю курорта приходится 11% таких бронирований, говорится в исследовании сервиса Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Цены на проживание растут везде, но средняя цена ночи проживания компанией увеличилась на 7%, а не на 10-15%, как стоимость ночи проживания за год в целом. Вероятно, поэтому за год количество людей в компаниях, бронирующих жилье, тоже выросло на 20%», – отмечают аналитики.

Сочи занимает первое место в рейтинге с 11% бронирований. Средняя продолжительность поездки здесь – шесть ночей, а стоимость ночи – почти 4 тыс. руб. Далее идет Москва (две ночи, 6,2 тыс. руб.). Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург (четыре ночи, 4,3 тыс. руб.).

В рейтинге также оказались Геленджик (четыре ночи, 4,1 тыс. руб.) и Анапа (четыре ночи, 3,6 тыс.). Они заняли седьмое и девятое места соответственно.

Вячеслав Рыжков