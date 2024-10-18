Главный тренер «Торпедо» назвал первый период в игре с «Нефтехимиком» выдающимся

Главный тренер хоккейного клуба «Торпедо» Игорь Ларинов прокомментировал результат встречи с татарстанским «Нефтехимиком». Накануне «Торпедо» в овертайме обыграл клуб из Нижнекамска со счетом 5:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Игорь Ларионов охарактеризовал первый период встречи как «выдающийся» — в нем «Торпедо» забросило сразу три шайбы в ворота противника: «Это тот уровень, те стандарты, которые мы ставим команде. К сожалению, мы не все можем контролировать. Но я хочу сказать приятные слова в адрес нашей бригады меньшинства. Два раза играли “три на пять” — редко такое бывает».

Нападающий «Торпедо» Максим Летунов назвал все голы команды «трудовыми». «Хорошо, что удалось довести матч до победы! За эти ошибки (многочисленные удаления игроков “Торпедо” с поля.— “Ъ”) соперник наказывал голами. Как только ты отдаешь инициативу, удаляешься — оппонент сразу этим пользуется. Нужно выигрывать в основное время, не щекотать нервы болельщикам»,— сказал Максим Летунов.

Следующий матч «Торпедо» проведет с «Динамо» на домашней арене во дворце спорта «Нагорный» 19 октября. С «Нефтехимиком» «Торпедо» встретится еще раз 22 октября.

Ирина Андреева