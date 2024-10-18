В Екатеринбурге впервые пройдет Фестиваль китайского кино

В рамках масштабного Фестиваля китайского кино показы фильмов впервые проведут в Екатеринбурге 25-27 октября, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия Фестиваля китайского кино-2016 в Москве

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Церемония открытия Фестиваля китайского кино-2016 в Москве

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Произведения китайского кинематографа последних лет бесплатно покажут в кинотеатре «Дом кино» — билеты можно получить в кассе кинотеатра. В программе запланирован показ пяти китайских фильмов разных жанров: основанная на реальных событиях драма «Там, где заканчивается море», спортивный фильм «Шаг к мечте: Раз и навсегда», драма «Я люблю тебя!», экранизация классического китайского фэнтезийного романа «Сотворение богов» и фильм о победе мужской сборной Китая по настольному теннису на чемпионате мира «Китайский пинг-понг: выход из тупика».

Кроме того, на втором этаже «Дома кино» разместится выставка архивных документов «Братья навек...» о промышленном и культурном сотрудничестве России и Китая с документами и фотографиями из архивов областного фонда и Уралмашзавода.

Город стал одним из участников кинофестиваля при поддержке генерального консульства Китая в Екатеринбурге. Организаторами мероприятия стал «Роскино», Китайский центр исследований киноискусства при поддержке минкульта РФ, госуправление по кинематографии КНР, правительство Свердловской области, Свердловской областной фильмофонд и компания «Сима-ленд».

Фестиваль также пройдет в других крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург и Великий Новгород. Мероприятие организовано в рамках годов культуры России и Китая, приуроченных к 75-летию установления двусторонних дипломатических отношений между странами.

Ирина Пичурина