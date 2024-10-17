В Нижнем Тагиле заключили договор о сотрудничестве с Китаем

Главы Нижнего Тагила и китайского города Фуюань подписали протокол о дальнейшем сотрудничестве между муниципалитетами, сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Документ подписали по видеосвязи Владислав Пинаев и мэр народного правительства города Фуюань Фань Цзитао. В городах планируют развивать не только культурные, но и торгово-экономические связи. «Гости из поднебесной приезжали в Нижний Тагил в июле 2023 года во время VII Российско-Китайского Экспо. Рад, что они остались довольны тагильским гостеприимством и заинтересовались нашим городом»,— добавил глава Нижнего Тагила.

Напомним, власти Свердловской области и китайской провинции Хэйлунцзян планировали организовать поставки уральского мяса и молока в Китай, также регионы могут начать совместную работу в сфере микроэлектроники и промышленной автоматизации.

Ирина Пичурина