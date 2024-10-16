Росгвардия задержала подозреваемого в краже из ювелирного магазина в Арамили

В Арамили (Свердловская область) сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже драгоценностей в особо крупном размере из ювелирного магазина, сообщили на странице Росгвардии «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Так, во время ночного патрулирования росгвардейцам поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине по продаже ювелирных изделий на улице Фрунзе. На месте оказалось разбито окно на втором этаже, в это же время в оконном проеме появился человек с пакетом в руках. Завидев сотрудников, он бросил его на землю, а сам спрыгнул и попытался скрыться, однако был задержан.

Общая стоимость драгоценностей в пакете составила более 1 млн руб.

В сентябре Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к трем годам колонии общего режима 23-летнего местного жителя за хищение более 3,9 млн руб. из припаркованного автобуса. Полагая, что там может храниться ценное имущество, он выдавил переднюю дверь и проник в салон.

Ирина Пичурина