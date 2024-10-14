Мэром Лабытнанги в третий раз избрана Марина Трескова
Депутаты думы Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ; ЯНАО) переизбрали главой муниципалитета Марину Трескову на третий срок, сообщили в пресс-службе городской администрации. Госпожа Трескова отметила, что городской округ стоит «на пороге масштабных преобразований в рамках реализации программы развития Большого Приуралья». «Мой безусловный приоритет — работа во благо жителей городского округа. Благодарю за поддержку и обещаю оправдать оказанное мне доверие»,— добавила она.
Глава Лабытнанги Марина Трескова
Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО
Марина Трескова возглавляет Лабытнанги с 2016 года. Ранее, в 1993-2010 годах, она работала в «Лабытнанги ТВ». С 2010 года занимала должность заместителя главы муниципалитета.
По данным Тюменьстата, на начало 2024 года в Лабытнанги проживали 31,2 тыс. человек, на начало 2023 года — 30,9 тыс. Как сказано на сайте мэрии, муниципалитет является транспортным и перевалочным узлом ЯНАО. К основным градоформирующим отраслям относятся материально-техническое снабжение, транспортное обслуживание, коммунально-складское хозяйство и строительный комплекс. Общая площадь городского округа составляет 32 кв. км.