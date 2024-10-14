Бывший первый вице-губернатор ХМАО Шипилов получил знак «За безупречную службу»

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук наградил нагрудным знаком «За безупречную службу» своего бывшего первого заместителя Алексея Шипилова. «За высокий профессионализм и образцовое исполнение должностных обязанностей»,— пояснил господин Кухарук в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал губернатора ХМАО Руслана Кухарука Фото: telegram-канал губернатора ХМАО Руслана Кухарука

Глава Югры отметил, что провел итоговую встречу с господином Шипиловым. «Поблагодарил Алексея Викторовича за многолетнюю работу в команде Югры и за профессиональную поддержку в период моей работы в должности врио губернатора»,— добавил Руслан Кухарук.

По словам губернатора, Алексей Шипилов «принял решение продолжить работу на новом участке». «В жизни каждого государственного служащего наступает момент, когда нужно сделать шаг вперед. Пожелал ему удачи в дальнейшем служении»,— отметил господин Кухарук.

Напомним, в понедельник Руслан Кухарук представил новый состав правительства ХМАО. Семь заместителей главы региона сохранили свои должности, новыми вице-губернаторами стали шесть человек. Должность первого заместителя главы Югры, которую ранее занимал Алексей Шипилов, осталась вакантной.

Господин Шипилов занял пост заместителя губернатора ХМАО в январе 2016 года, позже глава Югры Наталья Комарова назначила его на должность своего первого заместителя. Ранее, с 2006 года, Алексей Шипилов работал в ОАО «Дорожно-строительная компания "Автобан"»: был руководителем общественной приемной, руководителем представительства компании в Сургуте. В 2014-2016 годах занимал должность заместителя генерального директора по связям с общественностью управляющей компании организации.

Василий Алексеев