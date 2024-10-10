В Чувашии суд рассмотрит дело бизнесменов, получивших субсидии на 12,5 млн рублей

Прокуратура Чувашской Республики направила в суд дело против трех руководителей коммерческих организаций, обвиняемых в мошенничестве с государственными субсидиями. Об этом сообщает прокуратура Чувашской Республики.

По версии следствия, с 2020 по 2022 год они предоставляли подложные документы в Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики о переоборудовании маршрутных автобусов для использования природного газа в качестве топлива. На основании этих фальшивых документов обвиняемые получили более 12,5 млн руб. из республиканского бюджета в виде субсидий на возмещение части затрат.

Кроме того, им предъявлены обвинения в легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму свыше 1 млн руб. через финансовые операции с использованием фиктивных документов.

Дело направлено в Ленинский районный суд Чебоксар для рассмотрения.

Анар Зейналов