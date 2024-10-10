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В Тобольске до конца года закроют движение на проезде Фармана Салманова

С 10 октября по 31 декабря в Тобольске (Тюменская область) перекроют движение для всех видов транспорта на проезде Фармана Салманова в микрорайоне 7А, рассказали в городской администрации.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ограничения будут действовать в районе автозаправки «Лукойл», они связаны с проведением работ по капитальному ремонту магистральной сети канализационного трубопровода.

Напомним, ранее в Тюмени до сентября 2025 года перекрыли проезд по улице Мурманская на участке улиц Мориса Тореза — Северная в связи со строительством многофункционального комплекса.

Ирина Пичурина

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