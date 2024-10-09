Свердловский минтранс приостановил работу над законом по единому цвету такси

Министерство транспорта Свердловской области не намерено вводить единую цветовую гамму для автомобилей такси в регионе в ближайшее время, рассказал на пресс-конференции глава ведомства Александр Толкачев. «Когда я увидел, насколько это сырой закон, мы конечно отложили его в сторону и сегодня не будем спешить с резкими движениями по требованию к тем людям, которые работают в сфере услуг такси. Мы понимаем, что это проблема очень серьезная, она назрела и ей надо заниматься»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Толкачев подчеркнул, что ведомству важно сохранить качество оказываемых услуг в сфере такси. «Иногда бывает такой внешний вид автомобилей, не говорю о внутреннем техническом состоянии. Нам надо работать над этим вопросом. Мы для себя должны выяснить, насколько самозанятые, которым мы дали возможность зарабатывать, пострадают, если мы будем переходить на требования»,— пояснил министр.

Александр Толкачев добавил, что в ведомстве ожидают внесение поправок в федеральное законодательство, которые лишат региональные власти права на ввод требований по цвету такси.

Ранее в министерстве транспорта региона «Ъ-Урал» сообщили, что все легковые такси должны будут работать в едином цвете с марта 2031 года. В ведомстве подчеркнули, что соответствующее решение пока неокончательное. В конце сентября предлагаемые изменения обсудили специалисты министерства экономики и территориального развития области, представители таксопарков, агрегаторов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх. По итогам дискуссии было решено запросить данные у регионов, которые ввели единую цветовую гамму для автомобилей такси.

Василий Алексеев