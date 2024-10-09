В Чистополе нашли водителя, чей ребенок выпал из движущегося автомобиля

В Чистополе нашли водителя, у которого ребенок выпал из салона движущегося автомобиля. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором ребенок выпадает с пассажирского сиденья во время поворота автомобиля. Чистопольская городская прокуратура организовала проверку инцидента. Так как в полицию или медучреждение не обращались, то прокурор поручил сотрудникам ГАИ найти водителя.

Выяснилось, отец девочки не убедился, что 12-летний ребенок пристегнут ремнем безопасности. Мужчина начал опасный маневр, во время которого девочка выпала из автомобиля.

В отношении водителя составили административные протоколы по ст. 12.6 (нарушение правил применения ремней безопасности), 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги).

Диана Соловьёва