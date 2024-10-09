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В Татарстане во вторник произошло 200 ДТП, два из которых с пострадавшими

Во вторник, 8 октября, в Казани произошло 200 ДТП. В двух из них пострадали люди: наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, и столкновение при перестроении. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Кроме того, сотрудники полиции задержали 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 7 человек, не имеющих прав на управление транспортным средством. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 6 граждан.

Анар Зейналов

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