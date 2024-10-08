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Глава Крыма оценил принятые решения для ликвидации последствий ЧС в Феодосии

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что на месте ликвидации последствий ЧС в Феодосии группировка сил из профильных ведомств сформирована в полном объеме. Глава республики считает, что «все решения принимаются верно и своевременно».

«Благодарю всех неравнодушных граждан, добровольцев, сотрудников МЧС и администрации города за всестороннюю помощь в ликвидации последствий ЧС»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуация также находится на контроле федерального центра, с которым глава Крыма на постоянной связи.

Сергей Аксенов попросил жителей города сохранять спокойствие. Он подчеркнул, что компенсации по потере имущества все нуждающиеся получат в полном объеме.

Утром 7 октября в Феодосии на нефтебазе произошло возгорание. Причины произошедшего власти не уточняли. Из города эвакуировали около 300 человек.

Татьяна Ручкина

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