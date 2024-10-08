ГК ТОЧНО предлагает особенные условия при трудоустройстве молодых специалистов

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец Николай Амосов) принял участие в круглом столе на тему кадрового потенциала в строительстве

Участниками дискуссии стали крупные федеральные и региональные девелоперы, а также представители высших учебных заведений. Цель мероприятия: выработать эффективные механизмы партнерства строительных компаний с вузами и ссузами.

По итогам обсуждения ГК ТОЧНО наметила план сотрудничества с образовательными учреждениями на 2025 год. Были выделены три ключевых направления работы: со школьниками — для популяризации строительных специальностей, со студентами — для внедрения задач бизнеса в учебный план, и с молодыми специалистами — для повышения квалификации.

Представители девелопера будут предоставлять список востребованных вакансий, а вузы — программы подготовки соответствующих кадров. Такой формат взаимодействия поможет комплексно подойти к обучению персонала в сфере строительства, включая как инженерные, так и рабочие специальности. При этом ГК ТОЧНО готова принимать на работу студентов последних курсов. Для них в компании разрабатывают программы наставничества, которые помогут сократить время на переобучение выпускников и ускорить их вовлечение в работу.

Уже сегодня федеральный девелопер активно взаимодействует с учебными заведениями и молодежными организациями. Летом этого года директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха подписала соглашение о сотрудничестве с КубГТУ. «Будем активно участвовать в формировании юных кадров строительной сферы и подключать студентов на самых ранних стадиях к работе на стройплощадках и в офисе»,— рассказала Маслёха.

В апреле в рамках проекта «ПрофТур» ГК ТОЧНО организовала экскурсию на объект в городе Тихорецке для учащихся Тихорецкого индустриального техникума, а в сентябре при участии Росмолодежи провела для школьников и студентов «День с предпринимателем».

В планах компании — продолжать активно развивать сотрудничество с вузами и ссузами и участвовать в подготовке высококвалифицированных кадров для отрасли.