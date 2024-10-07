На жителя Усть-Лабинска, избивавшего собаку восемь часов, завели дело

В отношении жителя Усть-Лабинска возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье»). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Пользователи соцсетей сообщили, что житель города избивал свою собаку на протяжении восьми часов. Это, по заявлению жителей, слышали и другие люди. В соцсетях опубликованы кадры последствия издевательства над собакой.

«Если вы располагаете информацией о произошедшем, просим предоставить сведения по адресу: г. Усть-Лабинск ул. Ободовского 32 каб. 44 или по телефону: +7 938 480-55-00»,— обратились в полиции к жителям города.

Татьяна Ручкина