На Кубани ввели карантин по мраморному клопу

В Горячем Ключе, Анапе, Сочи, а также в Северском и Туапсинском районах Краснодарского края ввели карантин по мраморному клопу. Как сообщает «КП- “Кубань”» со ссылкой на Россельхознадзор региона, всего на Кубани действует 13 карантинных зон по коричнево-мраморному клопу на площади 4440 гектаров.

Самые крупные очаги распространения клопов специалисты нашли в Анапе — 2,2 тыс. гектаров. В Сочи зона распространения насекомых составила 1,6 тыс. га, в Туапсинском районе — 443 га, в Северском — 14 га, а в Горячем Ключе — 71 га.

В кубанском Россельхознадзоре пояснили, что сейчас насекомые ищут укрытие для зимовки. В связи с этим клоп стал наиболее заметен, поскольку жуки сбиваются в стаи. Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко пояснил изданию, что насекомые будут активны до первых холодов.

По его словам, этот вид насекомых давно живет на Кубани, причем есть несколько его разновидностей. «Есть свои, есть заносные, и у них есть вспышки численности. То есть несколько лет может быть немного, а потом сразу большая популяция возникает при благоприятных условиях»,— говорит эколог.

Татьяна Ручкина