Молодые семьи и студенты чаще всего покупают смарт-квартиры

На юге России квартиры площадью около 25–30 кв. м являются наиболее популярным типом жилья для молодых семей, студентов и тех покупателей недвижимости, кто рассматривает приобретение для сезонного проживания или сдачи в аренду. Об этом рассказала директор департамента аналитики федерального девелопера «Неометрия» Ксения Рысенко.

«Смарт-квартиры — это вовсе не малогабаритное жилье, где человек должен в чем-то себе отказывать. В современном понимании смарт-квартиры — помещения с продуманной планировкой, где нет пространств неиспользованной площади. То есть в квартире 25–30 кв. м можно разместить полноценную кухню-гостиную, зону сна с двуспальной кроватью, санузел с полноразмерной ванной и прихожую со встроенным шкафом для одежды. И человек будет иметь все, что ему нужно для жизни, не переплачивая за квадратные метры»,— отметила Ксения Рысенко.

Эксперт также подчеркнула, что повышенный интерес к квартирам небольшой площади в городах сейчас обусловлен целями этой покупки. Смарт-квартиры приобретают, например, для молодых семей, студентов, сезонного проживания, сдачи в аренду или в качестве инвестиций. В Сочи с начала года на студии приходится около 40% совершенных сделок, а в Краснодаре на смарт-квартиры приходится практически каждая шестая совершенная покупка. Если рассматривать другие города Краснодарского края, то в них процент сделок со студиями ниже. Например, в первом полугодии студии в Новороссийске приобрели лишь 7% покупателей.

По словам директора департамента аналитики федерального девелопера «Неометрия» Ксении Рысенко, в проектах компании востребованные квартиры с небольшой квадратурой есть во всех жилых комплексах. Минимальная площадь лота в Новороссийске, ЖК «Облака» составляет 21,5 кв. м. В Краснодаре: ЖК «Южане» — 26 кв. м, ЖК «Отражение» — 32,5 кв. м, ЖК «Улыбка» — 23 кв. м. В Сочи: ГК «Нескучный сад» — 19,2 кв. м, ЖК «Лестория» — 20,8 кв. м, ЖК «Флора» — 20,9 кв. м. В Ростове-на-Дону смарт-квартиры от «Неометрии» есть в ЖК «1799», минимальная площадь лота составляет — 21,1 кв. м.

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