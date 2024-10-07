Сочи вошел в топ-3 городов с дорогой посуточной арендой осенью

По итогам сентября 2024 года Сочи вошел в тройку городов с самой высокой стоимостью посуточного жилья. Курорт опередили только Москва и Владивосток, пишет ТАСС со ссылкой на исследование российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Рейтинг возглавил Владивосток, где в сентябре 2024 года посуточная аренда жилья стоила более 5,3 тыс. руб. В Москве средняя ставка превысила 4,7 тыс. руб., в Сочи – 4,6 тыс. На четвертом месте Нижний Новгород со ставкой 4,1 тыс. руб., а замыкает пятерку Казань – 3,8 тыс. С небольшой разницей на шестом месте оказался Санкт-Петербург, где сутки аренды стоят более 3,7 тыс. руб.

Отмечается, что средняя стоимость краткосрочной аренды в России за сентябрь выросла на 14% и составила 4 тыс. руб. за сутки. В среднем туристы арендуют жилье на трое суток и тратят на проживание 12 тыс. рублей. В сравнении с показателями 2023 года длительность проживания не изменилась, но цены стали выше – прошлой осенью туристы тратили в среднем 10,5 тыс. руб.

Сильнее всего за год стоимость посуточной аренды выросла в Нижнем Новгороде – на 19%. В Краснодаре цены выросли на 14%, а в Сочи на 4%.

Вячеслав Рыжков