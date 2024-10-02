Росгидрометцентр: начало зимы на Урале будет теплее обычного

Температуры в начале зимы в регионах Уральского Федерального округа (УрФО) прогнозируются выше обычных, сообщили в Гидрометцентре России. При этом в другие месяцы погода будет в районе нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Средняя месячная температура на Урале будет выше обычной в октябре и декабре. При этом в ноябре, январе, феврале и марте она установится в пределах нормы в уральских регионах — как отметили в Гидрометцентре, к январю температурный режим, близкий к средним многолетним значениям, вероятен на большей части территории России.

Напомним, отопление к 1 октября на территории Свердловской области полностью запустили в 70 муниципальных образованиях. По данным властей региона, на данный момент показатель по области составляет в среднем 98%, к 100% планируется выйти на следующей неделе.

Ирина Пичурина