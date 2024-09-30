В Свердловской области на неделе будет тепло, ночью возможны заморозки

На Среднем Урале в течение недели ожидается тепло, в ее первой половине есть вероятность ночных заморозков, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Понедельник в Свердловской области будет самым теплым днем из-за кратковременного поступления тропического воздуха с юго-запада — средние суточные температуры в регионе превысят норму на 6-9°, дневная температура составит +18°..+23°. Во вторник погода в регионе изменится после объединения двух антициклонов, один из которых с севера будет подпитывать холодный воздух из Скандинавии, а с юга — тепло, распространяющееся со стороны Закавказья. В среду наиболее холодный воздух сместится в Западную Сибирь, а над Средним Уралом установится умеренно-теплая и сухая погода: в таких условиях по области можно ожидать отрицательные температуры ночью и +12°..+17° в дневные часы. На выходных область окажется в зоне влияния циклонов, следующих вдоль арктического побережья — раньше этого периода вероятность осадков отсутствует.

В Екатеринбурге 30 сентября днем установится температура +20°..+22°, будет переменная облачность без существенных осадков, ветер юго-западный, западный, 3-8 м/с, порывы до 11 м/с. В ночь 1 октября будет +10°, днем +15°, в среду, 2 октября, ночью +1°, днем +14°. В четверг ночная температура опустится до 0°, днем воздух прогреется до +16°, в пятницу — ночью +1°, днем +16°. Незначительно похолодает на выходных: в субботу ночью +5°, днем +14°, в воскресенье — ночью +6°, днем +13°.

Напомним, на прошедших выходных в Свердловской области было тепло, однако региональное МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре с порывами до 17 м/с.

Ирина Пичурина