В Новоуральске 38 домов остались без отопления

Неподключенными к системе отопления остаются 38 домов в Новоуральске (Свердловская область). Как сообщил глава города Вячеслав Тюменцев, в этом году во многих квартирах наблюдаются проблемы с подачей тепла из-за «воздушных пробок» в системе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мэр назвал недопустимой ситуацию, когда некоторые управляющие компании не фиксируют обращения граждан и не предоставляют полную и своевременную информацию, добавив, что надеется на реагирование прокуратуры к таким организациям. «Комнаты, квартиры, а местами и целые подъезды в домах, где отопление подключено, оказались без тепла. На заседании штаба обратили на это особое внимание: жителей не интересует, в чем заключается проблема, главное – результат в виде теплой квартиры. И управляющие компании должны в кратчайшие сроки к этому результату прийти»,— рассказал господин Тюменцев.

Как сообщили ранее в департаменте информационной политики региона, на 25 сентября отопление полностью, в соцобъектах и жилых домах, включили в 45 муниципалитетах Свердловской области. На осенне-зимний режим работы перешли все 94 муниципальных образования области.

Ирина Пичурина