Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новоуральске 38 домов остались без отопления

Неподключенными к системе отопления остаются 38 домов в Новоуральске (Свердловская область). Как сообщил глава города Вячеслав Тюменцев, в этом году во многих квартирах наблюдаются проблемы с подачей тепла из-за «воздушных пробок» в системе.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мэр назвал недопустимой ситуацию, когда некоторые управляющие компании не фиксируют обращения граждан и не предоставляют полную и своевременную информацию, добавив, что надеется на реагирование прокуратуры к таким организациям. «Комнаты, квартиры, а местами и целые подъезды в домах, где отопление подключено, оказались без тепла. На заседании штаба обратили на это особое внимание: жителей не интересует, в чем заключается проблема, главное – результат в виде теплой квартиры. И управляющие компании должны в кратчайшие сроки к этому результату прийти»,— рассказал господин Тюменцев.

Как сообщили ранее в департаменте информационной политики региона, на 25 сентября отопление полностью, в соцобъектах и жилых домах, включили в 45 муниципалитетах Свердловской области. На осенне-зимний режим работы перешли все 94 муниципальных образования области.

Ирина Пичурина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...