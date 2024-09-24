Минимальный турналог в Свердловской области может составить 100 рублей в сутки

С 1 января 2025 года в Свердловской области может появиться туристический сбор, минимальная сумма которого составит 100 руб. в сутки, передает ТАСС со ссылкой на управление информационной политики законодательного собрания региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова отметила, что Налоговый кодекс предусматривает повышение ставки турналога: в первый год она составит 1%, во второй — 2%, и далее до 5% от стоимости проживания. «Она достаточно завышена, потому что сегодня есть практика, когда 30-50 руб. в сутки за проживание одного человека средства размещения взимают. Это в тех территориях, где пошли на эксперимент и применили так называемый туристический сбор»,— рассказала госпожа Чечунова.

Напомним, в начале месяца в заксобрании Свердловской области посчитали нецелесообразным вводить в регионе туристический налог, поскольку он может негативно сказаться на турпотоке, так как требует дополнительного администрирования и приводит к удорожанию гостиничных услуг.

В июле президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий местным властям вводить туристический налог с 2025 года. Ставку муниципалитеты смогут определить самостоятельно в установленных пределах, налог заменит курортный сбор.

Ирина Пичурина