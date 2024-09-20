В Тюменской области впервые конфисковали электросамокат за пьяную езду

В Тюменской области впервые конфисковали электросамокат по делу о нетрезвом вождении, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ишимский городской суд признал 32-летнего местного жителя виновным по ч. 1 ст. 264. 1 УК РФ (управление транспортным средством в нетрезвом виде). Установлено, что подсудимый в июне этого года передвигался на электросамокате KUGOO M5 JILONG по дороге общего пользования в Ишиме. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Подсудимому назначили наказание в виде 240 часов исправительных работ, его лишили права управлять транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев. Самокат, на котором было совершено правонарушение, был конфискован в доход государства.

Ранее сообщалось, что с начала года в Тюмени в ДТП с электросамокатами пострадали 120 человек, в том числе 31 ребенок. К административной ответственности привлекли 39 лиц, в основном за несоблюдение скоростного режима.

Анна Капустина