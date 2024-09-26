Краткая история интерфейсов

В 1924 году немецкий психиатр Ханс Бергер впервые зафиксировал активность человеческого мозга, разместив электроды на поверхности головы. Началась эпоха электроэнцефалографии (ЭЭГ). Интерпретируя ЭЭГ, выявляют сосудистые нарушения, воспалительные процессы, опухоли в головном мозге, нарушения в спинном мозге, природу травм конечностей и другие неприятности у человека, а также у других живых существ, в первую очередь близких по биофизике.

Первым нейроинтерфейсом считают устройство Stimoceiver. В 1965 году его изобрел испанский ученый Хосе Дельгадо, он проверял его работу на мозге быка. Устройство представляло собой чип размером с монету. Ученый мог управлять устройством по FM-радиоканалу. Дельгадо выступил в качестве тореадора на корриде — и с помощью кнопки на пульте управления изменил направление движения быка.

На мозге человека нейроинтерфейс впервые был протестирован в 1998 году. Нейроученый Филипп Кеннеди вживил устройство в мозг полностью парализованного художника и музыканта Джонни Рэя. Во время эксперимента тот должен был представлять, как двигаются его руки. Импульсы из мозга через нейроинтерфейс передавались на компьютер и двигали курсор мышки. Так у Рэя появилась возможность общаться с внешним миром.