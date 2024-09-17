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В Сочи нарушители выплатили почти 14 млн рублей за хищение электроэнергии

С начала года правонарушители в Сочи компенсировали почти 14 млн руб. за незаконное использование ресурсов в энергорайоне. Об этом сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным «Россетей Кубани», 4,8 млн руб. уплатили добровольно, оставшиеся более 8,9 млн руб. взыскивали через исполнительные листы. Всего с начала года в ходе рейдов выявили 80 случаев воровства электроэнергии, что привело к потере почти 8 млн кВт*ч.

В связи с этим в правоохранительные органы направили 80 заявлений для привлечения виновных к ответственности. Энергетики уточнили, что любое вмешательство в работу электрооборудования может повлечь за собой не только административные и уголовные санкции, но и ухудшение качества электроснабжения для добросовестных потребителей.

Мария Удовик

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