В Сочи нарушители выплатили почти 14 млн рублей за хищение электроэнергии

С начала года правонарушители в Сочи компенсировали почти 14 млн руб. за незаконное использование ресурсов в энергорайоне. Об этом сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным «Россетей Кубани», 4,8 млн руб. уплатили добровольно, оставшиеся более 8,9 млн руб. взыскивали через исполнительные листы. Всего с начала года в ходе рейдов выявили 80 случаев воровства электроэнергии, что привело к потере почти 8 млн кВт*ч.

В связи с этим в правоохранительные органы направили 80 заявлений для привлечения виновных к ответственности. Энергетики уточнили, что любое вмешательство в работу электрооборудования может повлечь за собой не только административные и уголовные санкции, но и ухудшение качества электроснабжения для добросовестных потребителей.

Мария Удовик