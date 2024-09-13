Предвыборные расходы донских кандидатов в Госдуму составили 33,9 млн рублей

Кандидаты на дополнительных выборах депутата в Госдуму РФ от Ростовской области потратили в ходе избирательной кампании 33,9 млн руб. Об этом сообщил донской избирком в своем Telegram-канале.

«На специальные избирательные счета шести кандидатов поступило 33,9 млн. руб., все средства были израсходованы», – говорится в сообщении.

Кандидаты, участвовавшие в выборах, должны будут направить в донской избирком итоговые финансовые отчеты обо всех расходах на избирательную кампанию.

На место депутата Госдумы РФ по Южному одномандатному избирательному округу № 152 претендовали 6 кандидатов. По итогам выборов победу одержала бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, выдвинутая партией «Единая Россия». Она набрала 75,73 % голосов избирателей.

Подробнее о едином дне голосования в Ростовской области — в материале «Ъ-Ю» «Все как един»

Анастасия Казуков