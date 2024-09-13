ВТБ: летний отдых обошелся жителям ЮФО в среднем в 100 тыс. рублей

По результатам опроса* ВТБ, средние траты южан на отпуск летом 2024 года не превышали 100 тыс. руб. на одного члена семьи. Четверть опрошенных потратили до 30 тыс. руб., еще 32% — от 30 до 100 тыс. руб. При этом число довольных летним отпуском заметно возросло, а самыми популярными направлениями стали курорты Краснодарского края и Крыма, а также Москва и Санкт-Петербург.

68% жителей юга побывали этим летом в отпуске, в основном запланированном (56%). Отказаться от летнего отпуска пришлось 10%, еще 22% ответили, что пойдут в отпуск в другое время года. В большинстве случаев отпуск оправдал (39%) либо превзошел ожидания (24%). Лишь 4% опрошенных отметили, что отпуск был хуже, чем им бы хотелось.

Чаще всего южане проводили отпуск на местных курортах — 31%, дома (22% опрошенных), у друзей (15%), а также на даче — 10%. По данным роуминга абонентов оператора ВТБ Мобайл, в топ-10 направлений этим летом вошли: Турция (около 20%), Белоруссия (19%), а также Абхазия, Казахстан, Египет, Грузия, Таиланд и Армения. Вместе с Киргизией и Азербайджаном на эти страны пришлось более 70% всех летних путешествий.

Около трети южан (36%) отметили увеличение затрат на отпуск текущим летом по сравнению с прошлым годом: у 22% расходы значительно выросли, еще 14% рассказали о незначительном увеличении трат. 18% опрошенных потратили на отдых столько же, сколько и годом ранее, у 9% расходы на летний отдых сократились.