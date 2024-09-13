Глава Курганинского района предупредил о фейковых рассылках от его имени
Глава Курганинского района Андрей Ворушилин предупредил об участившихся фейковых рассылках от его имени. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба администрации Курганинского района
По словам господина Ворушилина, виртуальные мошенники пытаются получить различную информацию, задавая уточняющие вопросы у жителей в соцсетях. Глава Курганинского района опроверг свою причастность к подобным рассылкам, призвав граждан к внимательности и проверке источников.
В последние месяцы участились случаи интернет-мошенничества. Злоумышленники выдают себя за представителей властей с помощью фотографий. Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко предупредил жителей о новой волне мошеннических рассылок от его имени.