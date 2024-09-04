Челябинск вошел в пятерку городов с самым дешевым жильем на вторичном рынке

Средняя полная стоимость выставленной на продажу готовой квартиры в Челябинске в августе уменьшилась на 0,1% и составила 4,5 млн руб. Это одна из самых низких цен на вторичное жилье среди всех крупных городов России. Ниже только в Саратове, Ярославле, Пензе и Ижевске, сообщили в пресс-службе «Яндекс.Недвижимости».

Средняя площадь продающихся готовых квартир в Челябинске в августе — 47,8 кв. м. За месяц количество доступных предложений на вторичном рынке в городе увеличилось на 2,9%. Как отмечают в «Яндекс-Недвижимости», в случае дальнейшего повышения ключевой ставки покупательский спрос может развернуться от новостроек в сторону более дешевого вторичного жилья. К тому же, застройщики готовы к скидкам ради ускорения сделок.

Виталина Ярховска