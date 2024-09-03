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Свердловчанина будут судить за контрабанду леса за границу на 10 млн рублей

Транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело свердловчанина, обвиняемого контрабанде лесоматериалов за границу на сумму 10 млн руб. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, он обвиняется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным следствия, в период с августа 2022 года по май 2023 года руководитель организации при исполнении внешнеэкономического контракта незаконно перевозил в поездах и автомобилях через границу РФ лесоматериалы деревьев хвойных пород. Объем перевозок к в рамках ЕАЭС составил более 1,2 тыс. куб. м. «При этом законность происхождения перемещенных лесоматериалов в установленном порядке не подтверждена»,— сказано в сообщении.

Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Полина Хабарова

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