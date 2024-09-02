На подготовку учреждений Сочи к новому учебному году потратили 348,2 млн рублей

К новому учебному году в Сочи подготовили 165 муниципальных образовательных учреждений. На эти цели выделили 348,2 млн руб. из городского бюджета, рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Все образовательные организации города оснастили системами безопасности более чем за 57 млн руб. Системы установили в том числе в музыкальных и художественных школах.

В школах курорта ввели новые дисциплины. В начальной и основной школе появился «Труд» («Технология»), в 8–11-х классах — «Основы безопасности и защиты родины». На реализацию модуля начальной военной подготовки приобрели оборудование на 21 млн руб. Также в классах с 5-го по 11-й ввели курс «Семьеведение» в рамках внеурочной деятельности.

Как сообщалось ранее, в школы Сочи 2 сентября 2024 года пошли 80 тыс. детей. Из них 7,3 тыс. — первоклассники. Обучают детей 3,5 тыс. преподавателей, всего в сфере образования заняты 6 тыс. человек.

Вячеслав Рыжков