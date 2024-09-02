Челябинца будут судить за хранение и продажу поддельной иностранной валюты

Калининский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в хранении и сбыте поддельных иностранных купюр. В настоящий момент подозреваемый находится под стражей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Следствие установило, что в 2022 году челябинец приобрел не менее 32 поддельных купюр на сумму более $2,5 тыс. и 50 евро. Он хранил их у себя два года, после чего продал за 100 тыс. руб. сотруднику правоохранительных органов, занимающимся розыском и раскрытием преступлений.

Уголовное дело за совершение двух преступлений было возбуждено по ст. 186 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты).