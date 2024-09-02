Челябинская область заняла 25 место в рейтинге регионов c высокими зарплатами

В Челябинской области доля работников с зарплатой выше среднего по стране составила 27,3%. Регион занял 25 место среди 80 субъектов России по этому показателю. Рейтинг составила «РИА Новости».

В Челябинской области 6,4% работников зарабатывают в месяц сумму, которая превышает две средние по стране зарплаты.

Самые высокие зарплаты, согласно рейтингу, зафиксированы в Ямало-Ненецком округе. Там у 65,8% работников зарплата выше среднего по стране, а у 25,1% — больше двух средних. На последнем месте по показателям оказалась Республика Ингушетия. Там зарплата выше среднего наблюдается всего у 6,6%, выше двух средних — 1,6%.