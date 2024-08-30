Ученые и экологи сообщают о возможной гибели переднеазиатского леопарда в Сочи

МОО «Экспертный совет по заповедному делу» направил запрос на имя главы Минприроды РФ в связи с информацией о возможной гибели самца переднеазиатского леопарда в процессе выпуска в дикую природу. Выпуск самца, выращенного в Центре восстановления леопарда на Кавказе ФГБУ «Сочинский национальный парк», должен был состояться 15 июля, напомнили в пресс-службе Совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Однако итоги данного мероприятия в СМИ, равно как и на интернет-ресурсах Минприроды России, никак не освещались. На этом фоне поступает информация, свидетельствующая, что процесс выпуска переднеазиатского леопарда Терека закончился трагедией: редчайший зверь был застрелен лицами, присутствующими при выпуске»,— говорится в заявлении.

Совет обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову с просьбой ответить на вопросы, связанные с обстоятельствами, причинами и последствиями произошедшего. Совет просит подтвердить достоверность информации об отстреле самца леопарда. Эксперты также намерены выяснить, действительно ли выпуск проводился на территории природного парка «Большой Тхач».

Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

Вячеслав Рыжков