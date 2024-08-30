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В Самарской области экс-глава управления ЖКХ получил условный срок за превышение полномочий

Бывший руководитель управления градостроительства и ЖКХ Волжского района Самарской области признан виновным в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), 11 фактах злоупотребления ими (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и 22 эпизодах служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Информацию разместила прокуратура.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Суд по совокупности преступлений приговорил подсудимого к наказанию в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафу в размере 750 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

Также бывший чиновник на четыре года лишился права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти. Приговор не вступил в законную силу.

Преступления были совершены в 2019-2020 году. Бывший руководитель управления градостроительства и ЖКХ Волжского района принял и оплатил работы по ремонту образовательных учреждений и благоустройству памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны. Однако фактически они не проводились.

Георгий Портнов

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