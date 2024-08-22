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Коммерсантъ FM
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«Не забудь себя в отпуск»

«Авито» представила интерактивную инсталляцию в парке Горького

Экосистемы крупных компаний разрастаются за счет новых сервисов и продуктов, представить их в виде одного решения — непростая задача. «Ъ-Review» посетил парк Горького, в котором сервис «Авито Путешествия» построил интерактивную зону с четырьмя комнатами, каждая из которых посвящена определенному этапу путешествия: от выбора жилья и заселения до отдыха и возвращения домой. Главным арт-объектом инсталляции стал гигантский пятиметровый чемодан-фотозона с призывом «Не забудь себя в отпуск».

Судя по числу бронирований, Москва и Московская область являются основным туристическим направлением в РФ. На столичный регион приходится каждая десятая бронь жилья посуточно в летний сезон. В топ-5 локаций также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Ростовская область и Татарстан. Еще в числе наиболее популярных регионов для посуточной аренды — Челябинская область, Башкортостан, Самарская область, Волгоградская область, Тюменская область, Крым, Карелия, Красноярский край, Дагестан.

В среднем российские путешественники бронировали в этот период посуточные объекты на три ночи, в 91% случаев — квартиры, в оставшихся 9% — дома, дачи, таунхаусы и коттеджи. Количество доступных для бронирования объектов в мае—июле 2024 года увеличилось на платформе «Авито Путешествия» на 25% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Интерактивная зона находится в центральной части парка Горького, справа от главного фонтана. Посетить площадку можно до 31 августа, она работает ежедневно с 13:00 до 23:00 в будни и с 11:00 до 23:00 в выходные дни.

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В интерактивной зоне «Авито Путешествий» в парке Горького посетители могут прочувствовать все этапы подготовки к отпуску и узнать лайфхаки, которые помогут в путешествии. Огромный чемодан с призывом «Не забудь себя в отпуск» — первое, что встречает гостей

В интерактивной зоне «Авито Путешествий» в парке Горького посетители могут прочувствовать все этапы подготовки к отпуску и узнать лайфхаки, которые помогут в путешествии. Огромный чемодан с призывом «Не забудь себя в отпуск» — первое, что встречает гостей

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

В интерактивной зоне можно узнать, какого размера должен быть чемодан, чтобы в него поместился человек, двое или даже трое

В интерактивной зоне можно узнать, какого размера должен быть чемодан, чтобы в него поместился человек, двое или даже трое

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Каждая из четырех комнат символизирует один из этапов отпуска. Для начала посетителям предлагают выбрать вариант размещения — от уютных апартаментов в центре города до роскошных вилл на побережье

Каждая из четырех комнат символизирует один из этапов отпуска. Для начала посетителям предлагают выбрать вариант размещения — от уютных апартаментов в центре города до роскошных вилл на побережье

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

В павильоне размещено несколько ярких фотозон и тематических арт-объектов. Один из них — плюшевая комната в неоновом оформлении для эффектных фото

В павильоне размещено несколько ярких фотозон и тематических арт-объектов. Один из них — плюшевая комната в неоновом оформлении для эффектных фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

В плюшевой комнате гостей встречают зеркала с надписями

В плюшевой комнате гостей встречают зеркала с надписями

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Пройдя дальше, посетители попадают в комнату с перевернутым бассейном и атмосферой пляжного отдыха. Здесь можно найти надувные матрасы, шезлонги и розовые пальмовые ветви

Пройдя дальше, посетители попадают в комнату с перевернутым бассейном и атмосферой пляжного отдыха. Здесь можно найти надувные матрасы, шезлонги и розовые пальмовые ветви

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Организаторы бренд-зоны «Авито Путешествий» позволяют взаимодействовать с каждым объектом: можно отдохнуть в шезлонге, представить себя на вечеринке у бассейна, прилечь на надувного фламинго или сделать селфи на волейбольной вышке

Организаторы бренд-зоны «Авито Путешествий» позволяют взаимодействовать с каждым объектом: можно отдохнуть в шезлонге, представить себя на вечеринке у бассейна, прилечь на надувного фламинго или сделать селфи на волейбольной вышке

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Розовые фламинго, надувные круги и пляжные мячи особенно нравятся детям

Розовые фламинго, надувные круги и пляжные мячи особенно нравятся детям

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Можно забыть, что находишься в центре Москвы, когда есть возможность окунуться в настоящее путешествие

Можно забыть, что находишься в центре Москвы, когда есть возможность окунуться в настоящее путешествие

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Бренд-зона «Авито Путешествий» находится в парке Горького, она расположена справа от главного фонтана. Посетить площадку можно до 31 августа, она работает ежедневно с 13:00 до 23:00 в будни и с 11:00 до 23:00 в выходные дни

Бренд-зона «Авито Путешествий» находится в парке Горького, она расположена справа от главного фонтана. Посетить площадку можно до 31 августа, она работает ежедневно с 13:00 до 23:00 в будни и с 11:00 до 23:00 в выходные дни

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

После завершения путешествия по интерактивной зоне посетители получают промокоды со скидкой на бронирование жилья через «Авито Путешествия» и еще один традиционный символ отпуска — памятные фотомагнитики на холодильник

После завершения путешествия по интерактивной зоне посетители получают промокоды со скидкой на бронирование жилья через «Авито Путешествия» и еще один традиционный символ отпуска — памятные фотомагнитики на холодильник

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Бренд-зона «Авито Путешествий» находится в парке Горького, она расположена справа от главного фонтана. Посетить площадку можно до 31 августа, она работает ежедневно с 13:00 до 23:00 в будни и с 11:00 до 23:00 в выходные дни

Бренд-зона «Авито Путешествий» находится в парке Горького, она расположена справа от главного фонтана. Посетить площадку можно до 31 августа, она работает ежедневно с 13:00 до 23:00 в будни и с 11:00 до 23:00 в выходные дни

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

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В интерактивной зоне «Авито Путешествий» в парке Горького посетители могут прочувствовать все этапы подготовки к отпуску и узнать лайфхаки, которые помогут в путешествии. Огромный чемодан с призывом «Не забудь себя в отпуск» — первое, что встречает гостей

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

В интерактивной зоне можно узнать, какого размера должен быть чемодан, чтобы в него поместился человек, двое или даже трое

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Каждая из четырех комнат символизирует один из этапов отпуска. Для начала посетителям предлагают выбрать вариант размещения — от уютных апартаментов в центре города до роскошных вилл на побережье

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

В павильоне размещено несколько ярких фотозон и тематических арт-объектов. Один из них — плюшевая комната в неоновом оформлении для эффектных фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

В плюшевой комнате гостей встречают зеркала с надписями

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Пройдя дальше, посетители попадают в комнату с перевернутым бассейном и атмосферой пляжного отдыха. Здесь можно найти надувные матрасы, шезлонги и розовые пальмовые ветви

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Организаторы бренд-зоны «Авито Путешествий» позволяют взаимодействовать с каждым объектом: можно отдохнуть в шезлонге, представить себя на вечеринке у бассейна, прилечь на надувного фламинго или сделать селфи на волейбольной вышке

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Розовые фламинго, надувные круги и пляжные мячи особенно нравятся детям

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Можно забыть, что находишься в центре Москвы, когда есть возможность окунуться в настоящее путешествие

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Бренд-зона «Авито Путешествий» находится в парке Горького, она расположена справа от главного фонтана. Посетить площадку можно до 31 августа, она работает ежедневно с 13:00 до 23:00 в будни и с 11:00 до 23:00 в выходные дни

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

После завершения путешествия по интерактивной зоне посетители получают промокоды со скидкой на бронирование жилья через «Авито Путешествия» и еще один традиционный символ отпуска — памятные фотомагнитики на холодильник

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Бренд-зона «Авито Путешествий» находится в парке Горького, она расположена справа от главного фонтана. Посетить площадку можно до 31 августа, она работает ежедневно с 13:00 до 23:00 в будни и с 11:00 до 23:00 в выходные дни

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

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