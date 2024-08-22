Экосистемы крупных компаний разрастаются за счет новых сервисов и продуктов, представить их в виде одного решения — непростая задача. «Ъ-Review» посетил парк Горького, в котором сервис «Авито Путешествия» построил интерактивную зону с четырьмя комнатами, каждая из которых посвящена определенному этапу путешествия: от выбора жилья и заселения до отдыха и возвращения домой. Главным арт-объектом инсталляции стал гигантский пятиметровый чемодан-фотозона с призывом «Не забудь себя в отпуск».

Судя по числу бронирований, Москва и Московская область являются основным туристическим направлением в РФ. На столичный регион приходится каждая десятая бронь жилья посуточно в летний сезон. В топ-5 локаций также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Ростовская область и Татарстан. Еще в числе наиболее популярных регионов для посуточной аренды — Челябинская область, Башкортостан, Самарская область, Волгоградская область, Тюменская область, Крым, Карелия, Красноярский край, Дагестан.

В среднем российские путешественники бронировали в этот период посуточные объекты на три ночи, в 91% случаев — квартиры, в оставшихся 9% — дома, дачи, таунхаусы и коттеджи. Количество доступных для бронирования объектов в мае—июле 2024 года увеличилось на платформе «Авито Путешествия» на 25% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Интерактивная зона находится в центральной части парка Горького, справа от главного фонтана. Посетить площадку можно до 31 августа, она работает ежедневно с 13:00 до 23:00 в будни и с 11:00 до 23:00 в выходные дни.