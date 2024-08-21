Очередной российский бренд пришел в ОАЭ

Лидер российской индустрии товаров для сна, компания Askona, открыла два магазина в Объединенных Арабских Эмиратах. Комфортные матрасы, кровати и диваны, подушки, а также постельное белье с эффектом охлаждения теперь можно найти в торговых центрах Дубая и Абу-Даби. Новые салоны оснащены фирменными 3D-сканерами Sleep Match. Специальные датчики сканируют человека в течение 30 сек., за это время консультант задает несколько вопросов о предпочтениях клиента. Через 1 минуту система выдает оптимальные варианты матраса и подушек, которые можно протестировать в торговых точках. Продукцию компании можно также заказать через местный сайт. Бренду Askona доверяют сон своих клиентов известные сети отелей Hilton, Radisson и Marriott.

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Нина Никифорова