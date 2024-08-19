ГАИ Казани остановила несовершеннолетнего на квадроцикле

Вчера на улице Заречной Госавтоинспекция по Казани задержала 14-летнего подростка на квадроцикле. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ.

В отношении квадроциклиста составили административные материалы, которые направят в комиссию по делам несовершеннолетних и территориальный отдел полиции.

На владельца квадроцикла составили административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ. Сумма административного штрафа составит 30 тыс. руб.

Ранее ГАИ Казани на одной из улиц Советского района остановила 16-летнего питбайкера. Подросток выехал на дорогу общего пользования.

Госавтоинспекция Татарстана призвала родителей не приобретать своим детям питбайки и прочий мототранспорт в связи с повышенной опасностью.

Диана Соловьёва

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