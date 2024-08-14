«Факел» обменялся домашними матчами со «Спартаком»

Матч второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России между «Факелом» и «Акроном» пройдет 15 августа в Воронеже без зрителей, сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС). «Решение принято оперативным штабом Воронежской области. Оно касается всех футбольных матчей и других спортивных событий, которые будут проходить в регионе с 13 августа»,— говорится в заявлении. Ранее власти Воронежской области, которая граничит с Курской областью, приостановили проведение массовых мероприятий в целях безопасности.

Матч «Факела» против «Спартака» в рамках пятого тура чемпионата России перенесен из Воронежа в Москву, сообщается в Telegram-канале Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет 18 августа. «В связи с решением администрации Воронежской области о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей футбольный клуб "Факел" обратился в РПЛ с предложением об обмене домашними матчами со "Спартаком". Клуб и РПЛ поддержали эту инициативу, поэтому игра пятого тура между этими командами пройдет в Москве на "ЛУКОЙЛ Арене"»,— заявил глава лиги Александр Алаев.

«РИА Новости»