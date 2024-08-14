Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Факел» обменялся домашними матчами со «Спартаком»

Матч второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России между «Факелом» и «Акроном» пройдет 15 августа в Воронеже без зрителей, сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС). «Решение принято оперативным штабом Воронежской области. Оно касается всех футбольных матчей и других спортивных событий, которые будут проходить в регионе с 13 августа»,— говорится в заявлении. Ранее власти Воронежской области, которая граничит с Курской областью, приостановили проведение массовых мероприятий в целях безопасности.

Матч «Факела» против «Спартака» в рамках пятого тура чемпионата России перенесен из Воронежа в Москву, сообщается в Telegram-канале Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет 18 августа. «В связи с решением администрации Воронежской области о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей футбольный клуб "Факел" обратился в РПЛ с предложением об обмене домашними матчами со "Спартаком". Клуб и РПЛ поддержали эту инициативу, поэтому игра пятого тура между этими командами пройдет в Москве на "ЛУКОЙЛ Арене"»,— заявил глава лиги Александр Алаев.

«РИА Новости»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...