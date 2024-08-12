В Челябинске пострадавшим от паводка жителям выплатят более 11 млн рублей

Пострадавшим от подтоплений после обильных дождей жителям Челябинска для компенсации ущерба направят более 11,6 млн руб. Всего было оформлено 103 заявления от граждан на получение выплаты. Об этом сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев 12 августа на очередном аппаратном совещании мэрии.

По состоянию на 9 августа челябинцам также было выдано 568 продуктовых наборов, 3460 обедов, 2270 ужинов, более 3 тыс. бутылок воды, 300 дезинфицирующих средств.