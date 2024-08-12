В Адлере пропал местный житель

В Адлерском районе Сочи ищут 36-летнего Дениса Никитина. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

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Последний раз местный житель был замечен в городе 10 августа, и с тех пор о нем нет никаких известий. Поисковая операция продолжается, но пока безрезультатно, в ней участвуют жители Адлера и волонтеры.

Приметы пропавшего: рост 160 см, нормального телосложения, светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Информации о том, во что был одет пропавший в момент исчезновения, нет. Известно только, что у него была с собой серо-черная сумка.

Мария Удовик

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