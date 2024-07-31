В Кузбассе будут судить перевозчика, отправлявшего в рейс неисправные автобусы

В Новокузнецке пройдет суд над бывшим заместителем гендиректора компании-перевозчика, отправлявшим в рейс неисправные автобусы. Ему вменяется в вину ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), по которой грозит до двух лет лишения свободы, рассказали в прокуратуре Кемеровской области.

По версии следствия, в период с мая 2023-го по январь 2024 года транспортная компания на основании заключенных муниципальных контрактов осуществляла в Новокузнецком городском округе регулярные пассажирские перевозки с использованием технически неисправных автобусов. В результате чего два автобуса загорелись, когда в салоне находились пассажиры

«Помимо этого, перевозчиком допущены факты выпуска на линию автобусов, не прошедших технического осмотра ввиду имеющихся неисправностей в работе тормозной системы и рулевого управления», — сообщили в управлении Следственного комитета по региону. В ходе следствия обвиняемый сотрудничал со следствием и признал вину.

В Кемерове расследуется резонансное дорожно-транспортное происшествие с участием двух трамваев 6 июня. Вначале, когда один из трамваев на большой скорости двигался на спуске, у него открылись двери, из которых на проезжую часть выпали два человека (один из них позднее скончался в больнице от полученных травм). Продолжая движение на скорости, вагон поднялся по трамвайному виадуку на Кузнецкий мост, где столкнулся с трамваем, двигавшимся в попутном направлении. Вагоновожатая получила переломы и травмы. Всего в происшествии пострадали более 140 человек. ДТП привело к возбуждению к возбуждению нескольких уголовных дел — об оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), о нарушении правил эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ), о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

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Илья Николаев